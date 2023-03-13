苗栗警方前往各大酒吧、KTV等場所擴大臨檢。（苗栗縣警察局提供／李京昇苗栗傳真）

近期黑幫高調辦春酒引發民眾反彈，苗栗縣竹南、頭份與通霄警方大規模出擊，掃蕩各場所與臨檢，都大有斬獲，竹南警方逮捕各類刑案17人、通霄警方也查獲2名通緝犯，並逮捕各類刑案6人。

竹南、通霄、頭份警方，從3月9日到12日展開大規模掃蕩與臨檢，竹南警方查獲持有模擬槍1件1人、通緝犯5人、公共危險1件1人、毒品案4件4人及其他各類刑案5件6人，查扣二級毒品31.4公克及模擬槍1把。

而通霄警方則查獲通緝犯2人、毒品案1件1人、竊盜案1件1人、應受尿液採驗人1名、公共危險1件2人及其他案件1件1人，查扣第二級毒品安非他命0.2公克。

竹南分局指出，黑幫舉辦春酒壯大聲勢，引發社會不良觀感，故連續執行威力掃蕩專案行動，密集臨檢轄內黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所。

通霄警方則稱，運用擴大臨檢勤務，執行威力掃蕩專案行動，結合派出所與偵查隊優勢警力密集臨檢，強力查緝潛藏幫派活動據點。

頭份警方表示，黑道幫派舉辦餐會、春酒頻上新聞版面，高調炫富造成社會不良觀感，連續在9、10日晚間前往轄內酒店及電玩店，以實際行動宣示警方絕不容許黑道勢力在轄區橫行，淨化社區治安。

竹南、頭份與通霄警方也強調，將持續清查轄區不法分子、幫派經營或賴以為生處所，積極查察相關不法狀況。

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