前立委郭正亮。（資料照片）

對於二膽兵失聯後被證實人在大陸廈門，民進黨立委王定宇主張必須設法營救回台，前立委郭正亮笑稱，「那他去反攻大陸吧！」犯罪共打不是在處理這種案件！

二膽兵失聯事件，民進黨立委王定宇日前主張，對於這名士兵，必須設法營救回台。陸委會主委邱太三今（13）日證實，目前陳姓上兵確實人在大陸，但現《兩岸共打協議》已取代《金門協議》，所以無法透過紅十字會管道進行營救；海基會12日發訊對岸也遭已讀不回。

前立委郭正亮今日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，兩岸要重大刑事犯罪才會受理，司法互助不是所有犯罪都要遣返，一定是重大刑事犯罪，這一定不是！

郭正亮說，「我不認為大陸會理會這種事」，這就是逃兵，以後就住在大陸，反正回來台灣要受審服刑，如果要躲避這件事，就不要回來！

郭正亮直言，這沒有辦法，大陸不太可能會處理這件事，又不是殺人犯、重大傷害、重大詐騙。

至於民進黨立委王定宇稱要把人營救回台？郭正亮笑稱，「那他去反攻大陸吧！」犯罪共打不是在處理這種案件！