國際影星楊紫瓊外貌、氣質出眾，參加選美比賽奪下馬來西亞小姐的寶座，從此踏入演藝圈的大門，她曾拍攝多部經典作品，與導演李安合作電影《臥虎藏龍》成功揚名國際，被冠上「功夫皇后」的美稱；她憑電影《媽的多重宇宙》橫掃多項國際大獎，更成為首位華裔奧斯卡影后，其中大陸女星李冰冰曾與楊紫瓊合作，她曝光楊紫瓊私下一面，讓不少人感到驚訝。

「第95屆奧斯卡金像獎」頒獎典禮於台灣時間今（13日）舉行，女星楊紫瓊不負眾望奪得最佳女主角，創紀錄成為首位亞裔奧斯卡影后，消息令許多人感到振奮，大陸女星李冰冰2004年曾和楊紫瓊合作電影《飛鷹》，李冰冰今（13）日在微博祝賀楊紫瓊：「恭喜楊紫瓊姐姐，華人之光！ What a wonderful life！So proud of you！」她回憶兩人合作期間點滴「有幸曾經一起合作並得到妳的指點和提攜！還記得妳帶著嚴重的腰傷，一邊治療一邊拍攝，我忍不住問妳幹嘛這麼辛苦還要工作，妳說『因為喜歡拍電影！』」貼文曝光後，不少網友認為楊紫瓊對表演的熱愛令人佩服。

大陸女星李冰冰祝賀楊紫瓊。（圖／微博）

楊紫瓊出身馬來西亞富商家庭，出道後到香港發展，當時正流行武打片，她便自告奮勇向洪金寶學武，起初洪金寶拒絕她，認為富家千金無法吃苦，後來在楊紫瓊的堅持下，洪金寶安排她進「洪家班」學習武術，自此楊紫瓊在武打片的道路上越走越遠，她憑藉紮實的武打功夫，穩坐「功夫皇后」寶座。而且楊紫瓊拍打戲時從不使用替身，1996年拍攝《阿金》時，她和洪金寶必須從18公尺高的橋上跳下來，她因此頸椎、背部、腰部受到衝力撞擊而創傷。休養後她繼續拍攝武打片，仍堅持親自上陣，跳樓、飛車、打鬥全來真的，這也讓她和成龍、李連杰齊名，3大武打巨星，都被保險公司列為拒絕往來戶。