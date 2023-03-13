針對有人在臉書影射星宇航空執行長翟建華涉及內線交易一事，星宇航空13日發表聲明稱，對於有心人士利用網路散佈不實訊息，影射內線交易，除已嚴重影響該公司商譽，並有違反《證券交易法》等相關規定之嫌，該公司將採取嚴正的法律行動，並呼籲投資人保持理性，切勿相信網路謠言。

星宇航空（2646）股價於2月底飆漲，股價一度衝破50元大關，但隨後連續下跌，13日股價坐收在32.85元。不少高點入場的投資人紛紛被套，部分投資人還成立自救會。近日，一名自救會成員直接點名星宇航空執行長翟建華涉及內線交易，甚至還推薦股票給自己。

近日，有一名自救會成員在臉書發文指出，星宇自救會的朋友，他只能告訴大家，星宇有救了；之前，他和校友翟建華交流，回想到20多年前，他在大學的時光，彷彿就在昨天，那也是一段美好的時光；今年2月，翟建華推薦給他的星宇股票，他也有進場，好在翟建華有內部消息，他才沒有被套牢。

該名網友也表示，這是他實現財富自由道路上的一檔好股票，星宇在四月份有一個重磅的資訊，這是一次能讓自救會的朋友翻身的機會。

文章曝光後，不少網友的質疑其中的內容已經涉及內線交易，而且發文帳號是近期成立，因此，可能是用假帳號來發文章誤導投資人。

星宇航空公關長聶國維13日向媒體表示，曾向翟建華查證事件的真偽，翟建華強調並沒有向校友推薦股票，同時翟建華已經畢業30年，並非是內文所指的20年；而翟建華也認為，此事情恐為有心人士發動網軍攻擊星宇，曾向法務詢問意見，法務則回應翟建華「可以報警處理」。