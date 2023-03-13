前TVBS主播張靖玲勞資糾紛案開庭。（資料照）

前TVBS新聞台主播張靖玲，去年9月遭解僱，張認為自2011年擔任主播，並未牽涉「職場不法侵害」，不服公司處分，向士林地院民事庭請求返回工作權，法官上次開庭勸喻雙方和解，本月13日再次開庭，TVBS、張靖玲均未退讓，法官將對「主播們宮鬥」是否牽涉職場上不法侵害，釐清TVBS解僱張靖玲是否有理由。

2005年9月1日擔任TVBS新聞台生活產經中心記者，直至2011年11月1日出任主播，薪資6萬6125元，其中包含1萬元津貼，長達10年擔任主播職務，但在今年5月，因牽涉「職場不法侵害」，遭公司主管通知調整為節目中心資深文字記者，張認為是違反勞動基準法。

張的律師更指，TVBS新聞台要求她簽下「職場行為改善通知書」，不論是否有霸凌行為，但並沒有做，因而拒絕簽字，導致主管認為他不願意配合，種下之後遭解僱的原因。

張隨即在5月1日到5月17日請假，但公司卻以曠職為由，8月17日記1大過，之後再連續記她9大過解僱，但張申訴，自5月1日起都有到班打卡，請求提供原主播職務，並認為，原來只是反應想法，不料遭解僱。

為了釐清張靖玲與牽涉職場霸凌是否有關，TVBS以此為由解僱是否合理，法官上次開庭提醒TVBS公司訴訟代理人，若進行實質調查，恐要傳喚古姓主播等人作證，將會影響新聞台形象，也請代理人轉達TVBS公司，但經調解，雙方並未有共識，法官庭末諭知下次開庭時日釐清解僱始末。