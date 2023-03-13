美國第95屆奧斯卡獎頒獎典禮12日在洛杉磯登場，影壇眾星雲集，除了角逐獎項，也全力打理造型爭奇鬥豔。典禮開始前嘉賓走紅毯入場的重頭戲，亮點之一來自影劇圈之外的名人，那就是曾獲諾貝爾和平獎的巴基斯坦女權運動者馬拉拉，一身銀色晚禮服獲多家媒體與時尚雜誌高度評價。

馬拉拉（Malala Yousafzai）今年25歲，長期為孩童爭取受教權，也積極為女性發聲。英國廣播公司2009年出版她的日記，內容揭露塔利班政權恐怖統治手段，生命受到威脅。2012年她遭塔利班戰士槍傷頭部、流亡英國，經過多次手術痊癒順利就學，但左臉至今仍有些許僵硬。2014年她獲頒諾貝爾和平獎，當時以17歲之齡成為歷來最年輕的和平獎得主。

Nobel Peace Prize winner Malala Yousafzai walked the champagne-colored carpet at the #Oscars. Malala is an executive producer on documentary short film 'Stranger at the Gate' #Oscars95 https://t.co/ws3Sw6fRBJ pic.twitter.com/CuID90PPYz — Reuters (@Reuters) March 13, 2023

馬拉拉這身銀色晚禮服綴滿亮片，並穿戴首飾搭配造型。（圖／美聯社）

馬拉拉擔任執行製作人的紀錄短片《家門口的陌生人》（Stranger at the Gate）入圍本屆奧斯卡獎紀錄短片獎項，她昨偕同夫婿一同參加頒獎典禮。今年典禮現場外鋪的是香檳色的地毯，馬拉拉身穿Ralph Lauren銀色連帽晚禮服亮相，全身綴滿大小亮片，搭配Fred Leighton與Santi Jewels的鑽石首飾，引人注目。

美聯社在典禮實況報導把馬拉拉當作重點之一。她受訪時表示，這身裝扮代表「和平、愛、和諧」，「穿著這件禮服，我非常自在」。美聯社另一篇奧斯卡時尚集錦報導，開頭就稱讚馬拉拉「有專業派頭」。

馬拉拉走進本屆奧斯卡獎頒獎典禮會場，擺姿勢接受媒體拍照，架式十足。（圖／路透社）

頒獎典禮結束後，《紐約時報》發布本屆奧斯卡獎「不太紅的紅毯」亮點，也把馬拉拉納入「用色大膽」之列。《紐約郵報》的紅毯亮點十美集錦，馬拉拉列在第五位。《美麗佳人》澳洲版更以馬拉拉「豔驚奧斯卡紅毯」撰文報導，並讚她的夫婿馬力克（Asser Malik）一身黑西裝顯得衣冠楚楚。

不過，《家門口的陌生人》並未獲得最佳紀錄短片獎項。本屆奧斯卡獎還有另一位諾貝爾獎得主入圍，那就是2017年獲頒文學獎的石黑一雄，他以《倫敦生之欲》（Looking）獲得改編劇本獎提名。

馬拉拉與夫婿亞瑟在奧斯卡獎頒獎典禮入場紅毯合影。（圖／美聯社）