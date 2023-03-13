大陸女星迪麗熱巴身材傲人、外貌艷麗，有著「新疆四大美女」之一的美稱。然而，由於近期有狗仔爆料她與男星黃景瑜熱戀，更傳出有愛的結晶。雖然她多次露面秀出平坦的小腹，打臉懷孕謠言，但相似的言論始終未停歇。近日她接受採訪回應傳聞，指出：「不希望生活被過度關注。」

迪麗熱巴日前遭到狗仔曬出多張照片，並指稱她有了「愛的結晶」。對此，她不僅曬出火辣「身材照」，更在公開活動中，以緊身的禮服穿搭亮相，間接打臉懷孕傳聞，其工作室也揚言以法律手段應對散播不實傳言的網友。豈料，此舉雖使得相關的言論日漸消失，但並未止息謠言的傳播。

對此，迪麗熱巴近日接受雜誌採訪，回應了被揣測「懷孕生子」的諸多風波，開誠佈公地表示：「一開始會生氣，但漸漸的會覺得好笑，哪怕我每天開直播澄清，不信者還是會有不信的藉口。」認為不論她如何的澄清，也會有部分人士不相信她的言語。

此外，迪麗熱巴也談及了自己對於生活的想像：「在工作時就好好工作，我不希望生活中被過度關注。」指出演員對她來說只是一個職業，下班後與大家沒什麼不同。消息一出後，粉絲們紛紛喊話，希望網友們將關注點放在她的作品上，「別對女性抱持著那麼大的惡意」、「時間會證明一切」。然而，也有網友提出相反的論點，認為：「不想被關注就不要當明星」、「欲戴王冠、必承其重，一年幾千萬不是那麼好賺的。」