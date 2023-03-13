新北市瑞芳區九份發生一名8旬老翁登山迷路，新北市消防局六大隊經過一天一夜的搜索，終於找到迷途的老翁。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區九份發生一名8旬老翁登山迷路，新北市消防局六大隊經過一天一夜的搜索，終於找到迷途的老翁。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區九份發生一名8旬老翁登山迷路，新北市消防局六大隊經過一天一夜的搜索，終於找到迷途的老翁。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區九份發生一名8旬老翁登山迷路，新北市消防局六大隊經過一天一夜的搜索，終於找到迷途的老翁。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區九份有一名8旬老翁，12日獨自一人從南子吝步道登山迷路，家屬晚間9時許向新北市消防局報案，請求警消協尋。新北市消防第六大隊出動41名警義消，經過一天一夜的搜救，終於在傍晚找到老翁的蹤影。

新北市消防局第六大隊透露，12日晚間9時26分左右，接獲老翁家屬報案，表示老翁一人自南子吝步道登山，預計將會攀登黃金八稜路線，但一直到晚間都未見老翁返家，擔心老翁的安危，請求警消協尋。

由於自12日下午起，基隆北海岸一帶開始變天，氣溫下降，新北市消防第六大隊立即出動，兵分兩路漏夜搜索。但因為現場雨勢增大、山路溼滑，也讓消防人員搜尋難度直線上升。到13日凌晨4時10分左右，搜救人員暫時下山回到登山口。

13日天亮後，消防人員出動持續搜救，一直到下午5時許，傳出在劍龍稜起攀平台找到了老翁，初步並未發現有受傷狀況，新北消防人員護送老翁下山。

新北市消防局出動了第六大隊、汐止中隊、瑞芳、九份及秀峰分隊，共26名警消及15名義消進山搜救。

新北消防六大隊大隊長莊渝淵呼籲民眾，從事登山活動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。尤其在較偏遠地方時，有同伴的協助引導，才能讓救援能量快速到位，如此增加獲救機會！

另外，莊渝淵也指出，從事戶外活動前，民眾應進行事前規畫、行前準備及自身風險評估，做好安全準備。如果不慎迷路的時候，難免會感到慌亂、害怕、不安，甚至腦中一片空白，這時候一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，以「沿原路走」、「往稜線走」、「求救並等待救援」的原則處理，將可大幅提升獲救的機率。