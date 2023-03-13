苗栗地方法院近日依違反動物保護法對羅男判刑。（李京昇攝）

苗栗34歲羅姓男子去年8月在竹南鎮野外收編1隻野貓，但不久後羅男不滿貓咪在他房間便溺，竟將貓咪關進籠子裡灌水，再用棉被覆蓋籠子，並用吹風機猛吹，將貓咪虐待致死。苗栗地方法院近日依違反動物保護法判處羅男拘役40日，併科罰金20萬元，拘役如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年。

判決指出，羅男去年8月6日晚間11點多，在竹南鎮住處附近，將1隻橘白色的流浪貓帶回家，隔天凌晨5點多，因為貓咪在屋內尿尿，羅男氣得將貓關進籠子沖水，又再棉被蓋在籠子外，同時用吹風機不停吹，導致貓咪窒息死亡。

羅男事後把貓咪屍體裝進紙箱，丟棄在竹南鎮隆頂街路邊草叢，民眾路過發現通報動物保護協會成員，警方獲報調閱監視器將羅男逮回，羅也坦承不諱。

根據了解，羅男已經不是第1次犯案，在去年1至4月間，羅男加入臉書貓狗認養社團，透過各種方式認養貓咪，或是撿回流浪貓，並曾以腳踢、籠子夾傷等多種方式，虐殺棄屍至少6隻貓咪，去年8月搬到苗栗再犯被抓。

苗栗地院法官審理時指出，羅男行為已達虐待或極度不人道方式，屬動保法修法後「傷害動物致動物重要器官功能喪失規範，故依法判刑，全案仍可上訴。