台中市東區70多歲紀姓老翁日前中午趁著太平區枇杷盛產之際，騎著腳踏車前往山區遊憩、品嘗鮮黃枇杷，未料天黑返家時，竟迷途誤入果園內產業道路，驚慌失措報警尋求協助，幸老翁記住路旁特徵，員警摸黑入山經1小時找尋，順利發現紀翁身影。
台中市政府警察局太平分局頭汴派出所警員張家漢日前下午5點多接獲紀翁報案，表示「自己迷途山區產業道路，天色昏不知道該怎麼辦，請求警方協助」，由於山區電話收訊不佳，員警先行安撫其情緒，所幸老翁知道他從何處轉入產業道路，但因小徑複雜無法找到出口，員警透過紀翁口述得知約在大湖巷產業道路內，一番找尋順利發現老翁身影。
由於當時紀翁一臉疲憊且腳踏車落鏈，員警先將他引導到附近農家稍作休息，並貼心地幫他修理落鏈的腳踏車。紀翁向員警表示，原本想說假日騎個車外出賞景並品嘗枇杷，不料因天黑確迷途，感謝警方熱心協助。
太平警分局分局長蔡慶星表示，民眾前往偏僻山區，如果對路線不熟悉，很容易造成迷路，若不幸受困山區，可以找到附近燈桿、電桿號碼或明顯地標告知警方，以利迅速到場救援。
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