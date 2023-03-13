警方起獲犯嫌犯案之器具與贓證物。(朴子分局提供／邱顯誠嘉義傳真）

日前嘉義縣朴子分局接獲報案，稱轄區內有電纜線遭竊，為此分局成立專案小組，加強巡邏與追查贓物流向，並在易遭竊地點進行連日埋伏。3月11日凌晨3點，警方在市郊區逮到行竊的劉姓與游姓雙嫌，並起獲重30公斤的電纜線152公尺，與改裝油壓剪、鋁梯等犯案工具。全案現依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，同時警方持續擴大追查犯嫌是否有涉及其他犯罪行為。

朴子分局表示，近期因國際原物料價格上漲，連帶廢五金等原料價格也跟著攀升，從而讓不法分子起了歹念，其中台電電纜線更成為宵小行竊的目標之一。分局在接獲報案後，由分局長吳俊德責成派出所與偵查隊成立專案小組，全力追查此案。

為早日追捕到犯嫌，警方在轄區內加強巡邏與追查贓物動向，過濾可疑人車；同時鎖定電纜線易遭竊地點，連日進行徹夜埋伏。終在11日凌晨3時，於朴子市郊區發現竊嫌再度行竊，專案小組立即攔截圍捕，逮捕劉嫌與游嫌二人。

警方於現場查獲改裝油壓剪1組、短油壓剪1支、鋁梯1架等犯案工具，以及長152公尺，重約30公斤的台電電纜線。全案依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，此外，分局也針對2嫌是否有涉及其他刑案，持續擴大追查。

朴子分局呼籲，民眾住家戶外與溫室等場所的電纜線，容易成為竊嫌覬覦的目標，一旦發現有可疑人物在相關場域附近徘徊，請立即通報警方前往調查，以防宵小危害治安。