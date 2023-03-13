「第95屆奧斯卡金像獎」頒獎典禮13日上午落幕，由華人製導、主演的科幻電影《媽的多重宇宙》入圍11項，最後奪下包括最佳影片等7項大獎，成為本屆大贏家。台北市立天文科學教育館將在18日舉辦講座，以《媽的多重宇宙》、《奇異博士：失控多重宇宙》、《復仇者聯盟》等幕後科學為主題，解釋宇宙暴脹、量子理論、多重宇宙、平行世界等概念。

《媽的多重宇宙》以亞裔移民家庭的親情故事顛覆多重宇宙世界觀，只花2500萬美元（約7.5億台幣）拍攝，卻小兵立大功，拿下包括最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯共7項大獎。台裔美籍製片人王慶在台上幽默引用片中台詞，感謝坐在台下的妻子，「就算沒有燕尾服這些華麗閃耀的東西，我還是願意跟你一起做家事、報稅」，當然也不忘感謝劇組所有人員，直呼：「這些怪胎相互扶持，也非常力挺我，才有了這部電影。」

天文館表示，18日下午4時30分將舉辦「宇宙大紀事」講座，副研究員吳志剛將以《媽的多重宇宙》、《奇異博士：失控多重宇宙》，以及近年屢為《復仇者聯盟》、《蜘蛛人》等時空科幻電影作為劇情主軸的幕後科學為主題，透過深入且出的方式介紹宇宙暴脹理論、量子理論、相對論所衍生的多重宇宙、平行世界概念，讓科幻更近科學，娛樂轉化知識。

天文館補充，講座亦會介紹即將在24日傍晚出現百年罕見「月掩金星」，以及4月20日已睽違3年，臺灣2030年前最後可見的日食等天象，講座為免費參加，名額有限，可於文館官網登錄參加。