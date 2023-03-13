北富銀執行副總莊慧玫表示，本聯貸案不僅能藉由金融職能的發揮，帶動企業社會責任發展與落實，更是國際聯貸市場上由銀行作為借款人且由台資銀行任管理銀行的最大金額案件，對台資銀行的國際能見度極具指標性意義。印度國家銀行為印度最大的商業銀行，因此吸引許多國際大型銀行積極爭取主辦本聯貸案，由於北富銀在聯貸市場及ESG融資上皆具有豐富經驗，最後由北富銀及三菱日聯銀行共同獲得印度國家銀行委任統籌主辦本案，並由北富銀擔任統籌主辦暨包銷銀行、額度管理銀行和企業社會責任貸款統籌銀行。

印度國家銀行由印度政府持股64.9％，是印度最具代表性的金融及銀行集團之一，不僅在總資產、放款及存款展現強勁的增長，也持續優化其獲利能力及資產品質。本聯貸案資金用途為支應印度國家銀行的ESG融資框架下日常營運所需，銀行團也期待能透過本次聯貸案支持印度國家銀行落實永續發展，再創營運成長佳績。

北富銀繼2022年主辦越南最大民營企業集團Vingroup及其子公司VinFast美金5億元之越南第一筆綠色聯貸案，以及同年統籌主辦中租控股旗下之仲利國際（越南）3年期美金9千萬元「社會責任貸款（Social Loan）」聯貸案並擔任該案ESG管理銀行後，今年則更進一步將永續金融觸角推廣至印度。展望未來，北富銀會持續強化亞太市場商機開發，發揮跨區域連結效益，拓展並延伸國際融資業務，以永續金融領航者為目標，朝亞洲一流銀行的願景積極邁進。