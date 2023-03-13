看著38歲的湖人「小皇帝」詹姆斯，到現在還是擁有不輸年輕人的勁爆體能與過人身手，難免造成外界出現遐想或懷疑他是否使用禁藥？前MMA(綜合格鬥)選手松恩日前突然爆料，強調他跟詹姆斯、高球巨星老虎伍茲都在服用紅血球生成素(EPO，一種興奮劑)，藉以提升自己運動表現。

「我清楚知道詹姆斯做了什麼，我們有同一個藥品供應商，我完全知道他吃了什麼，伍茲也是高爾夫運動當中唯一服用這種藥物的選手，」松恩說，「詹姆斯選擇EPO的原因是可以增加他的紅血球，為他提供耐力打滿全場，可以讓他打到第4節就跟打到比賽開始第4分鐘一樣投籃。」

問題是松恩的指控毫無證據，根據《FOX SPORTS》報導，詹姆斯在20年NBA職業生涯當中從未遇過藥檢沒過狀況，也沒任何證據顯示伍茲有在使用這種藥物，NBA向來執行相當嚴厲的藥檢措施，球員在賽季期間最多隨機接受4次藥檢，休兵期間也要接受兩次藥檢。

像是騎士後衛米契爾、拓荒者後衛利拉德本季都曾單場拿下71分的高分，兩人賽後都很巧合被抽到必須接受藥檢，目的就是避免NBA球員想要利用禁藥提升個人表現，事實上跟MLB、NFL最大不同之處是，NBA幾乎很少傳出球員使用禁藥風波，看來這次詹姆斯只算無辜捲入胡亂爆料風波。