光舞蓮潭燈光展演-以春玄天上帝神像為視角拍攝。（柯宗緯翻攝）

蓮潭燈會水上燈飾作品萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾吸引大批民眾拍照。（柯宗緯翻攝）

2023高雄蓮潭燈會展期11天，吸引逾200萬人朝聖。今（13）日傳出捷報，榮獲2023美國「謬思設計大獎」（MUSE Design Awards）「整體燈光設計」項目之最高榮譽「鉑金獎」，以及「謬思創意大獎」（MUSE Creative Awards）「文化活動」項目「金獎」兩項肯定，讓台灣在國際爭光。

高市觀光局長高閔琳表示，感謝國際獎項肯定，今年高雄蓮潭燈會以「愈在地、愈國際」為主軸，以宏觀策展概念寫下許多創舉，除了網路聲量全台第1，更在全球參賽作品中脫穎而出，透過「光」與在地文化故事向國內外朋友展現高雄之美。

今年高雄燈會回歸地區燈會，首度移師蓮池潭風景區辦理，以越在地越國際為主軸，結合獨特的地景與水岸風貌，搭配場域深厚的宗教文化與歷史底蘊，打造具濃濃台灣味的在地燈會。

觀光局更特別邀請國內演唱會知名的燈光設計師陳威苑擔任燈光設計總監，創作「光舞蓮潭」（Light dances on Lotus Pond）作品，並榮獲最高獎項。陳威苑透露，本次最大挑戰是如何將廟宇以燈光勾勒出建築體的線條，「多次像蜘蛛人一樣爬到玄天上帝神像上裝燈」，就是要呈現最好的燈光展演效果，讓遊客從環湖的不同角度，都能感受多重的燈光視覺饗宴。

觀光局指出，11天的展期帶來近30億觀光效益，外縣市遊客近四成，周邊住房率8成以上。商圈業績成長3～4成，來客數成長約5～6成，伴手禮銷售量史上最佳，攤商市集業績翻倍，成功帶動周邊商圈店家及觀光產值。