核二廠2號機40年運轉執照明日(14日)到期，將少掉98萬瓩不停歇的基載電力，讓外界擔憂今夏供電要出問題。對此經濟部長王美花下午親上火線，表示已規劃通霄小型機組及大潭8號機兩個新增機組，合計130萬瓩接替，裝置容量大於核二2缺口。

面臨核二2號機停機，王美花說台電去年就提早規劃各機組歲修時間，今年三、四月底前會有大林2號機、通霄2號、林口1號機等機組修好回歸。至於核二2號機除役的98.5萬瓩，今年新增通霄小型機組及大潭8號機，合計130萬瓩上線運轉，裝置容量大於核二2號機。

但是新增的大潭8號到底何時可以上線接受調度？王美花說，通霄小型1月份已上線，接下來大潭8機組會完成開始測試，在夏天用電高峰時一定可以被調度。其他白天還有太陽光電500萬瓩以上發電出力，加上需量反應等需求面管理措施支援。

在這些措施之下，台電發言人吳進忠補充，核二2號機下來後，每日備轉容量率白天尖峰都會有10％以上，晚上夜尖峰也有7％到8％之間，不會有問題。甚至到7月天氣最熱時，太陽光電助益日尖峰還可以到11％、12％，夜尖峰一樣至少有7％。

對大家擔憂今年乾旱影響水力發電效能，王美花表示，過去百年大旱時，德基水位降到3％、4％，可是現在有63％，在發電方面沒問題。只是希望用水不要浪費掉。搭配下游水力設施調節，發電後再供應民生用水，兼顧發電與民生。