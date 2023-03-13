台北股匯市齊揚，台股開低走高，終場收在15,560.49點，上漲34.29點，成交量2,392.15億元；三大法人買超17.55億元，外資及陸資買超43.14億元。在外資買股匯入帶動下，新台幣今盤中一度最高升抵30.618元，終場強升近2角，也終止近期一波連4黑。

市場消息瞬息萬變，上周Fed主席鮑爾發表鷹派談話，支撐美元指數走強，非美貨幣倒成一片；但在SVB爆發連串系統風險疑慮後，市場對於Fed升息決策再度改觀，甚至認為本月Fed可能暫緩升息。

匯銀主管表示，會是反映消息面，外資今盤中大舉匯入，匯入金額達整體成交量約7成，支撐新台幣一路偏升，出口商雖有拋匯助攻，但午盤後轉偏惜售，進口商及壽險業則趁機進場大買美元，使終場新台幣升幅收斂；至於央行則是偏觀望，並未積極干預，以增加市場流動性為主。

匯銀主管認為，明日美國將公布消費者物價指數（CPI）數據，市場雜訊非常多，但市場預期美國CPI年增率應可持穩，美國升息放緩的看法不變，除非CPI年增率真的高得嚇人，否則國際美元近期應難以維持強勢，新台幣短線預估會在30.300元至30.900元的大範圍內來會測試。

觀察主要貨幣走勢，根據央行公布，美元指數今大跌1.23％、韓元強升1.72％、日圓勁揚1.42％、歐元升值1.25％、人民幣升0.93％、新加坡幣升0.73％，新台幣升0.64％。