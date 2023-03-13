總經理黃文良表示，長聖除了細胞治療提供多元產品讓醫師與病患更多選擇機會，加上結合新增合作醫院綜效逐漸發酵外，業外轉投資表現也亮麗，育世博已完成三輪募資，累積金額1億6,600萬美元（約台幣46億元），估值3億美元、長佳智能3月1日上櫃成功，股價衝破百元、聖安則是是高階新藥興櫃公司，有信心2023年業績獲利將持續成長。

採取新藥研發與特管辦法雙軌策略的長聖，目前細胞委託製造病患收治人數已近600位，合作醫療機構有台大、國泰、奇美等19家，核定139件免疫癌症治療中，長聖占有45件（占所有核定項目的32.4％）。

新藥部分，則已完成了UMSC01治療急性心肌梗塞一期臨床試驗，試驗結果具有安全性與療效可期，已提出申請美國FDA與台灣FDA 二期臨床試驗、UMSC01治療急性缺血性腦中風一期臨床試驗已進入最後一階段Cohort 3臨床試驗的驗證中、多發性硬化症獲得美國FDA與台灣FDA同意進行Phase I/IIa臨床試驗。

另外，異體CAR001（CAR- T）免疫細胞治療實體癌，預計今年向美國FDA申請首次用於人體（First in human）之細胞藥品之Phase I/IIa新藥臨床試驗。