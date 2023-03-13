神腦執行副總經理廖基宏13廖基宏指出，上半年因疫情緩解，消費者對於消費預算亦從國內轉移至出國旅遊，預期上半年平板、筆電、手機等出貨率將提升，下半年則有來自品牌推出家電、資訊等新商品加持，加上第三季及第四季為傳統旺季，可望稍微提升消費買氣，疫情前遞延的終端及資費換購商機也有機會出現。呼應ESG全球趨勢，神腦將推動二手機變換新機活動，活絡換機商機。

神腦2022年營收311.59億元，相較前一年微幅增加0.4％，毛利33.98億元，毛利率10.91％，稅後淨利6.57億元，年增10.2％，EPS為2.55元，董事會日前決議通過盈餘配發現金股利每股2.2元。

廖基宏13日表示，受惠於2022年底的iPhone客戶訂單遞延至2023年一、二月，以及資訊家電新購或換購商機湧現，加上iPhone新色上市推升手機買氣，神腦對於第一季通訊通路業績樂觀看待。

神腦目前持有神準33.79％股權，2022年認列獲利3.6億元。另2022年海外轉投資收益認列1.8億元，主要來自回收福建子公司投資款，清算註銷後資金匯回。

神腦加上中華電信營運處合計「泛中華電信」門市約610家，目前神腦的業績銷售占比仍以行動、固網及終端消費等通訊營收占比最高，約占70～80％，平板、家電等資訊應用及藍牙、穿戴等周邊商品占比20～30％。

對於iPhone手機供貨狀況，神腦表示，去年底iPhone 14缺貨狀況已在今年一、二月供貨趨於穩定，近期蘋果公司推出iPhone 14全新黃色機種，神腦預期至三月底之前都會有不錯的銷售成績。

針對通路庫存議題，神腦強調，今年春節提早至一月，神腦提早增加備貨量以因應旺季需求，預期存貨周轉天數到3月底之前可恢復正常。