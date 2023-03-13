信義房屋因大陸無錫「山水嘉庭」在2021年完工認列高峰期過後、銷售趨緩，加上國內房仲本業去年下半年起因房市景氣衰退，5月起房仲本業單月營收均在7～9億元左右，去年合併營收137.2億元、年減27％，淨利12.4億元、年減47.8％，EPS為1.66元。

信義房屋指出，無錫「山水嘉庭」迄今已賣出413套，銷售率約68％，未來餘屋銷售將持續認列營收；總銷30億元的板橋「嘉和」在去年底完工認列，並於今年2月已完成全數交屋，板橋「嘉品」則預計2025年上半年完工，屆時將為另一波建案帶動業績的高峰期。

值得注意的是，去年底信義房屋全台店數為490店，總店數比起前年高點減少了5店，包括台北地區有較明顯的店數調整，信義指出，定期檢視分店績效，進行汰弱留強的調整，雖然台北地區店數占全台近6成，不過將一些績效不好的店收掉，而桃竹及中南部店數則有增加，今年整體展店速度將放緩。

信義表示，今年以來可以發現遞延買盤回流，農曆年後房市有小陽春，預期今年上半年中古屋房市交易量將優於去年下半年，不過預售市場仍是個案表現，整體交易仍顯疲弱。展望今年房市景氣，美國大幅升息告一段落，國內升息近尾聲，通膨感受強烈，惟房價也處於歷史新高，住宅市場趨於盤整，不過觀光類不動產回溫，商用不動產能見度提高。