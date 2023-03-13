手機號碼尾碼符合0258「你愛我吧」任一碼，平日消費兩客套餐，夏慕尼大方送波士頓龍蝦1隻。(王品集團提供)

4月底前不分平假日，至「品田牧場」出示王品瘋美食APP優惠券，消費2客套餐免費送「金賞腰內豬排」。(王品集團提供)

3月底前，平日到「初瓦」內用雙人套餐，享免費升級價值89元的起司瀑布。(王品集團提供)

至「阪前和牛鐵板燒」消費套餐並於Google留下評論，出示畫面即款待「日式手燒櫻花蝦仙貝」1份。(王品集團提供)

3月14白色情人節將屆，王品集結旗下5大品牌為有情人約會加溫，平日消費兩客套餐，手機號碼尾碼符合0、2、5、8「你愛我吧」任一碼，王品熱情加菜，從波士頓龍蝦到餐點免費升級等多項好康，5品牌齊力替戀人們感情增溫。

即日起至3月31日，手機號碼最後一碼只要有0、2、5、8，平日消費「夏慕尼」兩客套餐，即贈價值1200元的波士頓龍蝦1隻。期間來店還能享用「浪漫雙人海陸極致盛宴」，一嚐美國prime等級帶骨紐約客牛排、北海道生食級干貝及海大蝦，售價2880元加1成服務費。

另外，「藝奇和牛岩板燒日本料理」招牌日本A5黑毛和牛、寒鰤魚刺身風味細膩，廣受好評。業者為情人增添春日櫻花氛圍，即日起至4月16日，不分平假日，出示活動畫面，消費2客套餐即款待價值480元的「和牛刺身佐櫻花漬」1份，喜歡和風約會的情侶們可要把握機會拿好康，

以美味炸豬排聞名的「品田牧場」，3月14白色情人節周二限定「豬排飽腹日」，「厚切腰內豬排套餐」特價338元，1成服務費另計，現省50元。4月30日前，至「品田牧場」享用炸豬排，不分平假日，出示王品瘋美食APP優惠券，消費2客套餐即贈價值132元的「金賞腰內豬排」1份，以上優惠不併用。

到韓式料理「初瓦」享用超人氣泡菜、韓式炸雞，還有可愛機器人殷勤服務，過個不一樣的情人節。即日起，平日來店內用雙人套餐，享免費升級起司瀑布；內用4人套餐，免費送「紫菜捲CP爆炸盤」，優惠好康至3月底。

走高檔鐵板燒料理的「阪前和牛鐵板燒」，開幕100天至今座無虛席，為感謝顧客熱情支持，3月31日前，來店消費套餐並於Google留下評論，出示畫面即款待「日式手燒櫻花蝦仙貝」1份。