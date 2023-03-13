張育成在國中時期就表現優異。（校方提供）

張育成在國中時期就表現優異。（校方提供）

2023世界棒球經典賽中華隊無緣晉級八強，於賽中多次轟出全壘打及安打的張育成落下男兒淚，當時台東縣泰源國中教練呂學興說，張育成小時候比賽輸球就曾抱頭痛哭，長大了還是一樣，真性情沒有變；而當年張家5兄弟的青澀照片也曝光。

27歲的張育成是台東縣成功鎮阿美族人，從小在成功長大，一家5兄弟中他排行老三。由於 張育成的大哥張進德在棒球上很有天賦，被當時泰源國小的啟蒙教練林啟東發現，特別到家中拜託阿嬤，要將張進德轉到東河鄉泰源國小就讀並加入少棒隊。但是阿嬤不想讓5兄弟分開，因此要求5個人都要一起去，也讓學校意外挖到黃金5寶，林啟東及當時啟蒙教練方穎豐便帶領他們打棒球，成為隊上主力。

教練們都說，張育成從小就很乖、很有天分，該做的訓練都會做完，甚至有時候還會自己加強訓練，比起個人表現，他更在乎團隊表現，到了國中時就已經是隊上的主力選手了。

昨日經典賽輸給古巴、中華隊確定淘汰後，張育成落下男兒淚，當時泰源國中教練呂學興透露「不意外，張育成小時候比賽輸球就曾抱頭痛哭，長大了還是一樣，證明他的真性情沒有變。呂學興說，張育成這次表現國人都有看到，大家也都繼續支持他，為他加油，不會是獨自1個人。