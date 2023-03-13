教育部體育署鄭世忠署長（中）見證高中體總與法國體育運動總會簽定合作備忘錄。（體育署提供）

中華民國高級中等學校體育總會13日在教育部體育署署長鄭世忠見證下，與法國學校體育總會（Union Nationale du Sport Scolaire，UNSS）簽署合作備忘錄（MOU），這也是高中體總首度與國外學校體育總會簽訂MOU，開創國際高中學校交流歷史新篇章。

UNSS自1973年起加入國際學校體育總會（International School Sport Federation，ISF），並積極參與ISF轄下賽事活動，曾主辦2022世界中學生運動會，對於ISF組織運作具有一定影響力。高中體總近年來透過組團參加ISF相關賽事期間，積極與各會員國間交流，並與UNSS建立起友好關係。

本次UNSS應高中體總邀請，由副執行長哈耶爾（Cédric Hayère）代表，於3月12日至3月14日訪台，期間除了參訪HBL高中籃球甲級聯賽總決賽，欣賞我國高中籃球優秀選手的球技，感受4強各校加油團熱烈氣氛，體驗現場高規格之軟硬體設施之外，並將代表UNSS與高中體總簽訂MOU，拓展我國及法國青少年運動選手交流管道，為提升雙邊關係跨出歷史性的一步。

體育署表示，為加強各體育總會與所屬國際組織及會員間交流，將持續透過年度委辦工作計畫提供協助，期待藉由參與國際體育組織活動，建立平等互惠雙邊交流平台等，以實質拓展我國際體育交流空間。