「GOGO Gaia！純電之旅」住房專案，可延後1小時退房，還可享受雪景露天風呂。（北投大地酒店提供）

「GOGO Gaia！純電之旅」住房專案，住客可獲贈北投探險地圖、精緻風格手札。（北投大地酒店提供）

「老爺循覓趣」住房專案，業者加贈「春室」雙人玻璃攪拌棒DIY組及再生玻璃紀念幣。（老爺酒店集團提供）

新竹老爺去年榮獲環保標章旅館，是新竹市首家五星飯店通過認證，照片為 雅致客房。（老爺酒店集團提供）

環保署最快7月擬推旅宿業限用一次性備品，飯店業紛紛推起綠色旅遊響應環保。北投大地酒店與電動機車品牌Gogoro合作，推出「GOGO Gaia！純電之旅」住房專案，住客可騎乘Gogoro 2 Plus暢遊北投，業者加贈SPA 500元抵用券，還可延後1小時退房。新竹老爺則攜手「春室GLASS STUDIO」齊推「老爺循覓趣」住房專案，住房不包含一次性使用塑料包裝備品，再加贈「春室」雙人玻璃攪拌棒DIY組及再生玻璃紀念幣，鼓勵民眾響應綠色旅遊與消費。

北投有「溫泉故鄉」的美名，富含深厚文化底蘊，礙於山區坡度關係，較不易透過開車或騎自行車前往各景點，步行往返又相當耗時，電動機車成為最理想的旅遊方式。北投大地酒店即將迎來8周年，今年酒店的年度目標之一是鼓勵環境永續，於是邀請電動車品牌Gogoro專案合作，推出「GOGO Gaia！純電之旅」住房專案，內含一泊一食、騎乘酒店專屬Gogoro 2 Plus穿梭於北投各處秘境8小時、SPA 500元抵用券、酒店特製北投探險地圖、精緻風格手札，還可享受雪景露天風呂、溫水水療SPA池等設施，並延後1小時退房，售價9288元，供應至6月30日止。

大地酒店表示「GOGO Gaia！純電之旅」住房專案為響應環保，不提供一次性沐浴備品，鼓勵旅客搭乘高鐵或其他大眾交通工具到北投捷運站，再由飯店提供的免費接駁車服務至大門，下午2時起即可騎乘Gogoro 2 Plus暢遊北投。該專案響應環保、降低碳排放，也讓旅人體驗代表未來趨勢的智慧電動車，希望用不同的方式傳達北投之美，為地方盡一份心力。

新竹老爺則推出「老爺循覓趣」住房專案，入住雙人雅緻客房每房3699元起，專案不包含牙刷、刮刀、浴帽、梳子、清潔沐浴組等一次性使用塑料包裝備品，業者加贈「春室」雙人玻璃攪拌棒DIY組及再生玻璃紀念幣，周二至周日可預約體驗玻璃循環DIY；官網訂房另享高鐵車票8折優惠，該專案供應至6月30日止。

新竹老爺去年榮獲環保標章旅館，是新竹市首家五星飯店通過認證，從客房、餐飲服務等住宿體驗中，用具體行動持續落實永續旅遊。房內更長期放置環保提倡卡，鼓勵續住不換床單，避免水資源浪費；館內餐廳皆通過綠色餐廳認證，優先使用在地食材，縮短食物里程減少碳足跡；用餐不提供塑膠吸管、一次性餐具等環保相關措施。

「春室GLASS STUDIO」從新竹發跡，於「春池」本業回收玻璃起家，深信循環經濟與環境共生的價值，致力將重複利用、可回收再製的思維注入日常。新竹老爺酒店表示飯店與「春池」皆推廣永續，因共同信念而促成這次合作，盼能藉由綠色住宿鼓勵民眾響應綠色消費並透過有趣又實用的DIY體驗，感受再生循環的理念及樂趣，適合民眾來一趟減碳的綠色旅遊。