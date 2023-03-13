熊讚13日下午出現在台北表演藝術中心，為「2023台北花節-城市花毯」拍攝宣傳照。（鄧博仁攝）

熊讚13日下午出現在台北表演藝術中心，為「2023台北花節-城市花毯」拍攝宣傳照。（鄧博仁攝）

熊讚13日下午出現在台北表演藝術中心，為「2023台北花節-城市花毯」拍攝宣傳照。（鄧博仁攝）

城市花毯展出至3月27日，邀請國內外旅客一起「花現台北」！（台北市觀傳局提供）

台北愛樂交響樂團演奏《花之圓舞曲》，呼應現場百花齊放之春日氛圍。（台北市觀傳局提供）

2023台北花節首度打造大型「城市花毯」，佔地達300多平方公尺，即日起正式亮相！

台北市政府觀光傳播局表示，位於台北城市新地標台北表演藝術中心的城市花毯，以「花現蝶舞」為創作主軸，運用近3萬盆各式花卉組合，營造台北春日浪漫氛圍，即日起至27日限時展出，歡迎全國民眾前來台北花城觀光旅遊，享受台北花節之美。

「2023台北花節-城市花毯揭幕記者會」13日在台北表演藝術中心舉辦，觀傳局介紹，城市花毯「花現蝶舞」由知名花藝師高淑瑛設計與規劃製作，將台北表演藝術中心廣場以各式花卉妝點，打造「蝴蝶」造型的大型花毯，以「蝶舞翩翩」寓意台北的都市繁華與生趣盎然。

觀傳局說，城市花毯運用市花杜鵑及春日盛開之繡球花、玫瑰、海芋、四季海棠等花卉，為城市增添新意，也展現「愛在台北城」的氛圍。 台北市政府秘書長李泰興表示，台北花節讓全國喜愛花卉的朋友們，更認識北市春日盛開的花卉，也期待透過花節促進經濟活動，帶動國內外旅客出遊台北，在擾攘的城市中享受花海之美。城市花毯即日起亮相，展期至3月27日，邀請大家把握時間到北藝參觀，為台北表演藝術中心和城市花毯拍攝一張心目中最美的城市明信片與親朋好友分享。

此外，台北大眾運輸便利，各處賞花景點多能藉由捷運、公車、共享自行車到達，邀請全國好朋友們一起「花現台北」。 觀傳局補充，台北表演藝術中心建築理念，是以夜市的活力為靈感，讓建築擁抱這座城市；且台北表演藝術中心交通便利、開放，建築師曾期許北藝中心成為「城市的客廳」，而這次城市花毯選在北藝中心廣場亮相，亦是要邀請國內外遊客來到「台北市的客廳」，感受一場賓主盡歡的台北花節。

繁華的台北城浪漫氛圍逐漸蔓延，目前大安森林公園的杜鵑花與繡球花等春季花卉盛開，為城市點綴浪漫的粉嫩色彩。觀傳局也預告，台北花節「花伴野餐」系列活動將從3月18日起至3月25日，連續8天在大安森林公園舉辦，歡迎民眾相約三五好友前來野餐、欣賞音樂，享受喧囂中的片刻寧靜。 觀傳局推薦，民眾可從北藝中心搭乘公車前往陽明山花季、竹子湖海芋季、花博公園玫瑰展、北投社三層崎花海等，賞花完還可以到士林夜市享受美食。搭乘大眾運輸工具前往各地，處處皆便利。

台北花節系列活動一波接一波，更多活動資訊請上「2023台北花節」官網(https://floralfest.taipei)查詢，即時花季活動資訊可上「台北旅遊網」(https://www.travel.taipei/)或「花IN台北」網站(https://flowersfestival.taipei/)，相約尋花蹤。