一名在俄羅斯槍口下，仍然威武不屈的烏克蘭士兵身份，他堅持喊出Slava Ukraini! （榮耀歸於烏克蘭）。烏克蘭安全局(SBU)證實了他的身分，是切爾尼戈夫州第119國土防衛旅第163營狙擊手馬齊耶夫斯基(Oleksandr Igorevich Matsievskyi)。
基輔獨立報(Kyiv Independent)報導，SBU 表示，已經會同法醫，到馬齊耶夫斯基的墳前進行肖像檢查，並聯繫了士兵的親屬。
SBU表示，馬齊耶夫斯基是在去年12 月在巴赫穆特以北的Krasna Hora 附近失踪。這名士兵於12月30日被殺，遺體於今年2月歸還給家人，安葬在基輔東北部的尼任(Nizhyn)。
SBU 局長馬耶克(Vasyl Malyuk)說。他是一位真正的英雄，即使面臨死亡也不畏懼，他向全世界展示了烏克蘭的性格和不屈韌性。
馬克克也表示，殺害馬齊耶夫斯基的俄羅斯士兵必然遭到追究，那是明確的殺害戰俘，列為戰爭罪。
澤倫斯基總統授予馬齊耶夫斯基「烏克蘭英雄」稱號，他說：「這是一位永遠將被銘記的名字，因為他的勇氣，因為他對烏克蘭的信心，以及他的榮耀歸於烏克蘭。」
據烏克蘭官員和西方觀察員稱，截至3月11日，巴赫穆特及其周邊地區的激烈戰鬥仍在繼續。戰爭研究所 (ISW)表示，俄羅斯在過去一天，沒有取得任何有效果的進展。
文章來源：寧死不屈的烏克蘭烈士 身分鬧雙胞
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