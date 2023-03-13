2023年國際自由車環台公路大賽在新冠肺炎疫情過後，再次回歸亞洲巡迴賽的春季賽事，13日進行第2站桃園市站，但在氣溫驟降下，中華隊兩大主力盧紹軒、馮俊凱分別遇到機械故障和爆胎意外，最終僅杜志濠以單站第57最佳；而角板山終點大戰今年少見以40多人的集團衝線畫面，展現今年環台賽車隊堅強的實力，最終由西班牙柯恩製藥車隊的西班牙車手洛佩斯（Jordi Lopez Caravaca）拿下單站冠軍，但總成績則由日本右京車隊的荷蘭籍車手克雷德（Raymond Kreder），以2秒之差壓倒洛佩斯拿下黃衫。

2023年國際自由車環台公路大賽第2站桃園市站天氣突然變涼而且風勢強勁，且明顯不是中華隊的一天，先在是在領先3人集團的盧紹軒因機械故障的現象而退下領先集團，最後在第2個登山點前就被主集團吞沒；另一位中華隊主將馮俊凱更倒楣，前半段後輪就爆胎一次，沒想到在終點前9公里，原本卡在前面集團的馮俊凱這次又換前輪爆胎，最終只能以第91抵達終點。

中華隊以杜志濠表現最佳排名第57，賽後杜志濠無奈說：「到壩頂原本還在前十，當時感覺還不錯，發現今年的集團怎麼這麼多人，跟以往真的很不一樣，但下阿姆坪後去年冠軍班傑明（Dyball Benjamin）等人又拉出一波攻勢，很可惜就差一口氣沒能跟上，但今年整個集團的水準和強度真的非常高。」

經不走運的一天後，中華隊教練陳建良表示：「目前就是杜志濠在藍衫差42秒還有些許機會，可以試著在南投站尋求翻盤的機會，或者就是重新布局以單站的成績為主，這次運氣不太走運，但我們會繼續拼下去，不會被打敗的。」

2023年國際自由車環台公路大賽期間將在年代Youtube平台進行環台賽現場直播，並在Eurosport歐洲體育台進行精華轉播，讓全世界一起為環台賽加油，透過頂尖賽事再一次將台灣行銷全球。