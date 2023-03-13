王品集團同步公布2022年Q4財報，受惠台灣疫情解封、民眾生活回歸常軌，外食餐飲產業復甦力道強勁，王品台灣事業群旗下各餐飲品牌305家連鎖門店從國慶連假到聖誕節、跨年聚餐市場暢旺，王品業績一路旺到年底，營收、獲利較Q3大躍升。惟王品大陸事業群2022年第四季仍處於「清零」與嚴格「封控」狀態，至12月底雖宣告放寬，但迅速攀升的確診數仍使消費者心中存有疑慮，聚餐情形緩步回穩，直到一月春節假期才回穩，堪比疫情前的狀況。王品2022年第四季自結合併營收為50.11億元，年減0.58％，稅前盈餘1.99億元、稅後純益為1.63億元、EPS 2.74元，較2021年成長166.02％。

王品集團2022年自結合併營收183.21億元，稅前盈餘3.7億元，稅後純益2.58億元，稅後EPS 5.15元，較2021年虧損1.44元大幅成長。

展望後市，王品集團日前已公告2月營收，兩岸合併營收18.2億元，創同期歷史新高，年增11.86％。其中大陸事業群逐步回穩，營收4.8億元，年增3.87％。隨著大陸積極提振消費，擴大零售、餐飲消費額，台灣則有新品牌、新門店動能，法人樂觀預期王品集團後市動能有撐。