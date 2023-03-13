董事會13日決議，今年將配發1元現金股利。並定6月2日召開股東會。

新纖指出，去年產項中，屬民生必需品所需的聚酯、回收瓶粒的產線滿載。不過，下半年因通膨等因素造成消費力道減弱，化纖、工程塑膠的出貨減少。

面對新的一年，新纖指出，今年第二季產業景氣可望逐步恢復。民生必需品原料的訂單仍旺。至於化纖及工程塑膠、電子科技等事業的營運，則要視整體市場景氣而定。