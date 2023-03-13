董事會13日決議，今年將配發1元現金股利。並定6月2日召開股東會。
新纖指出，去年產項中，屬民生必需品所需的聚酯、回收瓶粒的產線滿載。不過，下半年因通膨等因素造成消費力道減弱，化纖、工程塑膠的出貨減少。
面對新的一年，新纖指出，今年第二季產業景氣可望逐步恢復。民生必需品原料的訂單仍旺。至於化纖及工程塑膠、電子科技等事業的營運，則要視整體市場景氣而定。
通膨造成需求疲弱、原物料價格上漲，新纖（1409）公布2022年財報，稅後純益28.23億元，年減27.37％。每股稅後純益1.75元。
董事會13日決議，今年將配發1元現金股利。並定6月2日召開股東會。
新纖指出，去年產項中，屬民生必需品所需的聚酯、回收瓶粒的產線滿載。不過，下半年因通膨等因素造成消費力道減弱，化纖、工程塑膠的出貨減少。
面對新的一年，新纖指出，今年第二季產業景氣可望逐步恢復。民生必需品原料的訂單仍旺。至於化纖及工程塑膠、電子科技等事業的營運，則要視整體市場景氣而定。
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