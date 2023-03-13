星展銀行指出，全球監管機構和金融機構擁有廣泛的干預工具，藉以防止發生系統性風險，這是自2008年和2009年全球金融海嘯後的有效運用工具。

星展也提到，美國官方宣布一項名為銀行定期融資計劃（BTFP）的新工具，將向以美國公債、機構債務、抵押貸款支持證券和其他合格資產作為抵押品的貸方，提供最長一年的貸款；星展認為，這些按面值計價的資產，應可消除機構拋售資產的需要，減輕系統性壓力。

但星展認為，此次事件影響已超出了銀行業的穩定性，過去一年，全球利率急劇上揚，歷史經驗顯示，這樣的情況將為全球經濟和某些市場造成壓力。然而，去年Fed升息意外被全球市場吸收，部份新興經濟體在債務可能持續面臨壓力，但這些市場缺乏影響全球市場的規模。 對於SVB事件，星展分析，隨著利率上揚，投資組合的存續期間風險很容易使金融機構陷入困境，過去一年，長天期債券下跌超過15％，短期債務再融資成本也增加了超過400個基本點（1個基本點為0.01％），有關融資、償債和投資組合風險管理變得更具挑戰性。

星展指出，不只銀行存在這種風險，世界各地的主權國家和公司都可能有同樣的問題。但主權國家在債務管理方面有更大的自由度，因為他們可以選擇以本國貨幣發行盡可能多的貨幣，並擁有一系列專屬買家。

對於Fed利率決策，星展則認為，金融穩定將優先於通膨擔憂，從政策角度來看，聯準會需保持謹慎，若擴散風險無法控制，總體經濟考慮將是次要選項。即使美國官方已宣布力保證存戶提領權益，以及銀行定期融資計劃，但還需一段時間釐清風險，假設沒有進一步外溢效應，星展認為緊縮政策可能持續，但在目前週期下，對於採取過度積極政策持謹慎觀點。