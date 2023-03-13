工作滿檔的李霈瑜（大霈）出席保養品牌活動。（旺淂窩門娛樂提供）

工作滿檔的李霈瑜（大霈）出席保養品牌活動。（旺淂窩門娛樂提供）

女星李霈瑜（大霈）演藝事業橫跨影、歌、視，主持2節目、新戲將開拍又即將參與大港開唱，她13日出席保養品牌活動，被問到近期蛋荒問題，大霈笑說，買不到蛋，去自助餐就可以買得到，「很多朋友或媽媽們搶不到蛋壓力都很大，但還是有管道可以吃到蛋，大家可以放輕鬆，壓力不要這麼大。」

大霈4月2日即將參與高雄「大港開唱」，第一次唱大港，熱愛唱歌、創作的她不緊張反而很興奮，並透露這次會有特別的合唱嘉賓，是會讓大家嚇一跳的人，「是女生，有跟我合作過的！大家都想不到她會唱歌的那種」。

提及楊紫瓊以《媽的多重宇宙》成為史上第一位華裔奧斯卡影后，大霈表示，這部片獲得這麼好的關注，燒了半年一片好評，每位演員都用獎項證明了自己，很感人，真誠無法擋，這就是演藝人員的榜樣！她也被楊紫瓊的獲獎感言深深感動且被激勵，「她終於用實力證明自己不再只是女打仔，是真的會演戲、有內涵、有演技的！」並笑說：「我也有種我準備好了的感覺，我要去好萊塢囉！」曾入圍金鐘獎新人獎的她說自己會再加油，很希望也能獲得演技獎項的肯定。

大霈日前與浩子主持節目《HiHi導覽先生》，近期重回外景節目《歡迎光臨-等你來家1》與林美秀一起出外景，她坦言過去主持外景節目，1集節目都是錄外景7到9天，且從早錄到晚，3年多這樣的日子讓她身心俱疲：「就是會想家，還會想我的貓咪，會有失落和寂寞的感覺，那時候為了要平衡心情，還都會帶著精油出門。」

主持棚內節目讓大霈有了全新體驗：「發現原來可以漂漂亮亮的，還不用曬太陽。」也讓她找回主持熱情，「棚內主持很好玩，一天可以經歷很多場，還會遇到很多人」。大霈透露，現在想要主持實境節目，尤其是關懷台灣土地、公益性質有關的主題。至於戀愛實境節目？感情空窗半年多的她笑說：「當然可以呀！我很需要認識新的人耶！但不是一定要談戀愛的那種。」

工作滿檔的她說目前沒有將感情放第一順位，「這行太好玩了！我是時間管理大師，如果可以每天都會睡滿8小時」，她也仍會抽出時間固定健身運動，今年健檢竟然還發現35歲了竟還長高2公分，從171公分增長到173公分。