證交所統計，外資上周在集中市場賣超368.39億元，累計今年初至3月10日止，買超因而降至1,799.29億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19.67兆億元，占全體上市股票市值的40.5％，周市值減少1,658.27億元。

外資上周自集中市場買超最多的前三名上市股為：京元電子買超33,873張、聯電買超25,027張、飛宏買超17,648張；賣超最多的前三名上市股為：群創賣超84,683張、華邦電賣超74,051張及中信金賣超63,187張。