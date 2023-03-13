盤面上電子權值股跟進美股電子盤翻紅，台積電上漲0.58％，聯發科、大立光漲幅也超過1％，受到矽谷銀行風波延燒，金融股跌多漲少，旺旺保、三商壽均超跌2％，終場大盤上漲34.29點，收15,560.49點。
永豐期貨指出，台股經過連兩日修正至月線之下後，雖小幅反彈，但仍未能站回月線支撐，加上短均、月均線轉為彎頭向下，短線不排除續探低的可能，而後續將持續觀察美國金融風暴對台股效應影響。
為遏止恐慌情緒蔓延，美國銀行監管機構研擬計畫以挽救倒閉的矽谷銀行儲戶的存款，激勵1美股電子盤強彈，加權指數13日也在早盤一度重挫逾170點後，出現V型反轉，急拉超過200點翻紅。
盤面上電子權值股跟進美股電子盤翻紅，台積電上漲0.58％，聯發科、大立光漲幅也超過1％，受到矽谷銀行風波延燒，金融股跌多漲少，旺旺保、三商壽均超跌2％，終場大盤上漲34.29點，收15,560.49點。
永豐期貨指出，台股經過連兩日修正至月線之下後，雖小幅反彈，但仍未能站回月線支撐，加上短均、月均線轉為彎頭向下，短線不排除續探低的可能，而後續將持續觀察美國金融風暴對台股效應影響。
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