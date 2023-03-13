美國加州托倫斯市首位台裔市長陳光豪率團訪問台南市政府。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲對於能與美國托倫斯市締盟建立更深的友誼深感榮幸。（市府提供／洪榮志台南傳真）

美國加州托倫斯（Torrance）市首位台裔市長陳光豪（George K. Chen），今天率團訪問台南，並與市長黃偉哲簽署國際友誼城市協定。黃偉哲期待，未來兩市在科技、經濟、文化及教育等面向，能有多層次的交流；陳光豪也強調，今天的締盟不僅是台南與托倫斯市的友誼開端，更是台灣與美國關係趨向深厚的開始。

市府表示，托倫斯市位於美國加州洛杉磯縣西南部，臨太平洋，1912年建鎮、1921年建市，已連續多年蟬聯加州最安全排名的城市，也是美國汽車工業及航太科技的重鎮，許多日本人與台灣人選擇定居於此。陳光豪市長為台灣出生的台裔美國人，2022年6月7日當選為托倫斯市市長，也是該市史上首位台裔市長。

黃偉哲感謝陳光豪一行自美國遠道而來，並表示，托倫斯市不論是對市民福祉的追求，或是對自由和平民主的重視，都是台南所敬重的。他對於兩市能在今天締盟，建立更深的友誼，深感榮幸。

黃偉哲還指出，台南以歷史文化聞名，人民十分熱情，不僅即將迎接400年，更在當前的半導體發展上占有重要地位，期待未來兩市能在科技、經濟、文化及教育等面向多多交流。

陳光豪也強調，他是托倫斯市101年歷史上首位亞裔市長，非常期待能夠透過這個難得的機緣，搭起雙方的橋梁，讓世界看見台南的美好並深化兩市的關係。陳光豪還分享參訪位於台南沙崙的「臺灣智駕測試實驗室」的心得，非常期待托倫斯市能與台南，能進行智慧城市及半導體相關的科技交流。