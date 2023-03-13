美國加州托倫斯（Torrance）市首位台裔市長陳光豪（George K. Chen），今天率團訪問台南，並與市長黃偉哲簽署國際友誼城市協定。黃偉哲期待，未來兩市在科技、經濟、文化及教育等面向，能有多層次的交流；陳光豪也強調，今天的締盟不僅是台南與托倫斯市的友誼開端，更是台灣與美國關係趨向深厚的開始。
市府表示，托倫斯市位於美國加州洛杉磯縣西南部，臨太平洋，1912年建鎮、1921年建市，已連續多年蟬聯加州最安全排名的城市，也是美國汽車工業及航太科技的重鎮，許多日本人與台灣人選擇定居於此。陳光豪市長為台灣出生的台裔美國人，2022年6月7日當選為托倫斯市市長，也是該市史上首位台裔市長。
黃偉哲感謝陳光豪一行自美國遠道而來，並表示，托倫斯市不論是對市民福祉的追求，或是對自由和平民主的重視，都是台南所敬重的。他對於兩市能在今天締盟，建立更深的友誼，深感榮幸。
黃偉哲還指出，台南以歷史文化聞名，人民十分熱情，不僅即將迎接400年，更在當前的半導體發展上占有重要地位，期待未來兩市能在科技、經濟、文化及教育等面向多多交流。
陳光豪也強調，他是托倫斯市101年歷史上首位亞裔市長，非常期待能夠透過這個難得的機緣，搭起雙方的橋梁，讓世界看見台南的美好並深化兩市的關係。陳光豪還分享參訪位於台南沙崙的「臺灣智駕測試實驗室」的心得，非常期待托倫斯市能與台南，能進行智慧城市及半導體相關的科技交流。
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