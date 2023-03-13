少女偶像團體SKE48Team S出身的女優三上悠亞，2015年從AV界出道，憑藉天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，這些年無論人氣還是作品銷量都維持頂尖，因此被封為「國民AV女優」。她近年與前東家約滿後宣布自立門戶，不少粉絲擔憂是退出AV界的訊號，今（13）日她正式宣布真的要引退了，讓許多粉絲崩潰。

三上悠亞今（13）日在個人YouTube頻道上傳新影片，標題是「重大發表」，她表情認真宣布將從AV界引退，同時表示從業8年感覺引退時機到了，將在8月16日滿30歲的生日正式引退，她表示知道會有很多粉絲不捨，但還是決定向粉絲們說明，講到一半她忍不住眼眶泛淚，「8年時間真的很長，也很充實」，消息一出讓不少粉絲訝異。

三上悠亞宣布引退。（來源／三上悠亞YouTube）

她回憶起從偶像轉任AV女優的心路歷程，一度忍不住淚崩，三上悠亞表示所有社群平台都是她自己經營，影片最後她感謝所有粉絲一路以來的陪伴，並希望未來粉絲們能繼續支持她，未來也會繼續在自己的領域將事情做好。

不少粉絲紛紛留言：「這些年來，很感謝妳一直以來的努力付出！以後也希望妳能快樂！未來一定會更好的！好好生活！一起加油吧！」、「辛苦了，祝你以後也有美好的人生」、「祝福三上小姐以後幸福哦」、「從悠亞當偶像時就認識了，覺得她是個非常認真的人，對粉絲也很好，永遠愛妳」、「以後還會繼續支持妳的」。