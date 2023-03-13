隨著邊境解封，航空業景氣回升，許多國人早已迫不及待出國旅遊！不過，因礙於工作無法出國的民眾也別難過，可以來台中搭捷運、欣賞捷運站播出「異國料理特輯」，並前往體驗各式異國特色美食解饞。

本次參與播出的店家有雲鳥日式料理、滬舍餘味餐館、馬二姐眷村食堂、OKKO義式小館、寶麗金餐飲集團、中山招待所、美森食研館、厝秘、易鼎活蝦。

台中經發局「中港邱比特 弦線新經濟計畫」為了推廣捷運百大店家，自今年1月起於中捷沿線大型屏幕推出吃播系列企畫，繼「冬天吃肥肥特輯」及「伴手禮特輯」獲得熱烈回響，再於3月13日－27日推出第三檔吃播「異國料理特輯」，集結捷運沿線異國特色店家，用第一視角的視覺饗宴，給還在猶豫晚餐要吃甚麼的人，有個好選擇!

只要到台中捷運豐樂公園、文心森林公園站、水安宮站、文心櫻花站、文心崇德站及市政府站的電視牆就能看到，看完異國美食吃播後讓人食指大動、口水直流！

更多詳情請上官方網站「台中捷運樂遊網」或上FB粉絲專頁「台中市政府經濟發展局」、「台中捷運樂遊網」查詢。