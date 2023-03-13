證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票天二科技（6834）自去（111）年9月1日上市至今已滿6個月，且符合上述標準規定，自3月14日起得為融資融券交易。