天二科技自3月14日起得為融資融券交易 19:392023/03/13 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票天二科技（6834）自去（111）年9月1日上市至今已滿6個月，且符合上述標準規定，自3月14日起得為融資融券交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰福-KY 13日起打入全額交割股 國泰RMB短期報酬ETF 4/21終止上市 擴大航空噪音補助配額落差大 民代要求全面清查改善 #天二科技 #得為融資融券 #標準 #證交所 #依據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 追加劑打氣低迷 苗縣府送禮券 04:102023/03/08 地方新聞 上市櫃資安出包多 開盤前未發布重訊者最高罰500萬 19:002023/03/09 財經 上市櫃資安頻傳 開盤前未發布重訊 重罰500萬 04:102023/03/10 財經要聞 《證交所》國泰RMB短期報酬ETF 4月21日起終止上市 16:192023/03/13 財經 《金融股》康和證攜證交所、PwC 越南辦研討會招商 15:292023/03/08 財經 證交所 越南招商引資 04:102023/03/13 產業特刊 海域環境監測 海洋局：高雄海域水質連續3年合格 13:432023/03/08 寶島 二膽上兵漂向對岸 他爆：難題才要開始 20:212023/03/12 政治 加速向永續目標前進 宏達電發布TCFD獨立報告書 16:032023/03/08 財經 簡立忠：證交所盼成台商上市首選 04:102023/03/13 產業特刊 《金融股》第一金證前2月獲利、EPS 官股券商稱王 15:192023/03/10 財經 ISO 27001主導稽核員 資展國際5／8開認證班 04:102023/03/08 產業特刊 鶯歌鐵路徵收土地補償金過少 遭抗議 04:102023/03/09 地方新聞 領嘸2000元教保津貼 新北盼教部放寬標準 04:102023/03/10 地方新聞 法律觀點－再談個資法修正之必要性 04:102023/03/09 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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