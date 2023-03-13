大陸全國兩會閉幕，學者分析，成立國家金融監督管理總局（下簡稱金監總局）意味將加強金融監管力道，也是「強國家」的展現，而近期出現的「潤學」，反映經濟問題恐反撲到社會問題上。

國立政治大學東亞研究所13日舉辦「2023年中共『兩會』的總體觀察」座談會，邀請多位學者分析兩會與未來大陸情勢發展。

對於大陸成立金監總局、撤銷銀保監會，致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠指出，這顯示中共中央不滿金融監管力度，以及金融監管引發的腐敗問題，但其改革方式並非更加自由化，而是成立金監總局、增加更多監管力度。換言之，大陸把金融與財政權力從地方手上收回中央，這是「強國家」的再次展現。

張弘遠說，未來金監總局可能有更強的行政權限介入，使中國人民銀行的自主性被剝奪，未來人行可能負責利率調控，而信貸等作為將由金監總局決定；由於需搭配金監總局的行政權限，大陸貨幣的自主性將更薄弱，因此「被閹割」後的人行，儼然回到蘇聯時期的大掌櫃角色。

大陸國家主席習近平於兩會期間，率領蔡奇、丁薛祥參加全國政協會議民建、工商聯界別聯組會，中研院政治所研究員蔡文軒對此表示，可見中共未來可能對民企進行整合與統合，也顯示對民營企業家的重視。此外，馬化騰、馬雲等網路企業家沒選上全國人大代表，反而是汽車、貿易、醫學等領域背景者較多，顯示大陸對高新企業分而治之，而對互聯網產業有點刻意冷淡與打壓。

政大國關中心助研究員曾偉峰則表示，大陸社會隱憂是經濟結構的問題，包含就業問題等，如兩會即頻繁提到穩就業。他指出，2021年靈活就業者（如外送、打零工）高達2億人，加上去年大專畢業生破千萬，對大陸形成龐大壓力。

曾偉峰續指，中國社會近期出現的「潤學」，也反映經濟問題反撲到社會問題上，這不只反映在向國外移民，也包括十年來大陸人口流動呈現南增北減，東北移出人口超過千萬，問題就在於經濟結構與就業壓力。他指出，如果經濟沒有辦法提升起來，中國社會動盪會持續且越來越嚴重。