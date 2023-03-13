對於許多人來說，意外的懷孕生子往往會打亂人生規劃。一位和男友交往5年的27歲女子表示，自己不想太早結婚生子被迫放棄職涯，所以每次愛愛時都有戴套，沒想到還是意外懷孕。雖然她順勢答應求婚，卻發現懷孕是因為男友應爸媽要求戳破保險套，最後氣得決定分手，寶寶也在懷孕10周時沒有繼續發育而流產，讓她能夠繼續原本的人生規劃。

原PO在Dcard發文表示，創業賣甜品的男友收益穩定，在外商公司工作的她則是最近升職，還得到外派的機會，雖然觀念傳統的男友家一直催婚、催生，但她覺得工作比較重要，不想太早結婚被迫放棄職涯，所以和男友說好等到她30歲再結婚。

讓原PO意想不到的是，雖然每次男友都有戴套，近日卻意外懷孕，她因此決定接受求婚，開始籌備婚禮、準備推辭外派機會。直到某天，原PO發現準公婆要求男友戳破保險套，還說這樣一來她不嫁不行，婆家可以要求不辦婚禮、不給聘禮、懷孕不婚會被閒話很掉價之類貶低她的話，讓原PO決定直接分手，而寶寶也在懷孕10周時，因為沒心跳、繼續發育而流產，讓她能夠繼續準備外派出國。

對此，許多人紛紛回應，「看來老天爺幫了妳一把，讓小孩繼續當天使了，不然如果一直被蒙在鼓裡，到時候等結婚又生子就真的被綁住了」、「妳很棒，我想大多女孩子都無法這麼果斷」、「孩子很體貼，不讓媽媽為難」。