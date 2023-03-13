聯結車載砂石散落造成連環車禍，4車2人受傷就醫，詳細肇事原因由警方調查釐清中。(警方提供)

聯結車載砂石散落造成連環車禍，4車2人受傷就醫，詳細肇事原因由警方調查釐清中。(警方提供)

63歲的蘇姓男子，今天上午駕駛營半聯結車載運砂石，行經國道4號東向20.7公里處，因行駛中壓過伸縮縫導致後斗內載運砂石彈落內、外側兩車道，因大面積碎石散落鑄成外側35歲黃女駕駛自小客車，打滑自撞內側隧道壁，造成4車連環撞和黃女與女兒2人受到輕傷送往慈濟醫院就醫，詳細肇事原因正由警方調查釐清中。

警方指出，國四東20K＋710豐原3號隧道內，今天上午11時49分，發生5部車2人受傷交通事故。63歲蘇男駕駛營半聯結車載運砂石，行駛隧道內壓過伸縮縫導致後斗內載運的砂石彈落內、外側兩車道，因大面積碎石散落造成外側行駛中，35歲黃女駕駛自小客車打滑後，自撞內側隧道壁後失控。

黃女自小客車打橫碰撞到內側行駛中，由64歲陳男駕駛的自小客車，內側行駛中55歲曾男駕駛自小客車目擊後立即煞停，但遭後方39歲戴男駕駛的自小客車推撞後，撞擊該失控黃女駕駛的自小客車；事故總共造成黃女及坐在副駕駛座的女兒輕傷，送往台中慈濟醫院就醫，詳細肇事原因正由國道警察局調查釐清中。

警方表示，這起交通事故於12時47分排除，開放內側車道通行，封閉外側車道清理散落砂石，下午2時25分現場清掃完畢全線通車。各駕駛人均檢測無飲酒。

警方說，依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。裝載貨物請勿超高、高寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當。