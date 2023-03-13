師大公館校區驚傳墬樓意外 女子OHCA送醫搶救 19:492023/03/13 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 師大公館分部驚傳墬樓意外，女子OHCA送醫搶救。（示意圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣師範大學公館校區晚間傳出意外墬樓事件，台北市消防局於18時12分接獲民眾報案，汀州路四段88號有民眾墬樓，1名傷病患（女性、約20歲），外科OHCA，送臺大醫院。詳細墬樓原因還待警方調查。 台南鹽水驚傳男子車內舉槍自戕 意識模糊送醫急救 師大博士調查山椒魚墜崖身亡 遺孀偕孩子鞠躬救難隊 美國電動自行車電池起火意外頻傳 #OHCA #意外 #師大 #公館 #驚傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 師大梁實秋文學大師獎 90歲高齡翻譯家鄭清茂獲典範獎 16:522023/03/12 生活 協助達德開發綠能收賄2600萬 驚傳雲林縣議長、議員遭聲押 11:192023/03/09 社會 印地安泉大師賽》對手傷退 吳東霖挺進會內 15:502023/03/08 體育 純潔男偶像風波不斷 再驚傳被女富商包養 21:282023/03/09 娛樂 竹聯幫元老董桂均告別式 各幫派大老及近千黑衣人弔唁 12超跑送行 10:082023/03/09 社會 12星座旅遊運勢出爐 選對月份出遊可獲意外之財 11:382023/03/07 運勢 古天樂拍戲出意外「縫9針」 被問認識涉蔡天鳳案IG女神這樣回 22:012023/03/10 娛樂 女星閃神噴20萬元「以為被卡車撞」 意外發生過程曝光 19:062023/03/07 娛樂 台中大里驚傳兩死命案 母子陳屍屋內明顯死亡 22:042023/03/08 社會 夏騰宏拍戲驚傳意外！ 撞破頭縫數針不喊痛 15:102023/03/13 娛樂 樂意公司違反重訊申報 遭處違約金30萬元 21:442023/03/08 財經 校園室內口罩令解除 台師大師生脫口者僅寥寥數人 12:322023/03/06 生活 從策略到創意 翟治平傳授逐鹿金犢致勝心法 09:512023/03/08 科技 喬帥無緣陽光雙賽吳東霖會外賽首輪勝出 04:102023/03/08 運動天地 藍心湄遇拍攝意外「嚴重刮傷濺血」 下一秒驚人舉動曝光 16:202023/03/11 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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