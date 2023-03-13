台港去年紛傳多人受騙至柬埔寨淪為人蛇集團控制的「詐騙豬仔」，「詐騙天堂」成了柬埔寨無法洗刷的惡名，多種詐騙行徑猖獗難滅。騙徒最近竟然找上了柬埔寨的總理洪森，實在諷刺。

據柬埔寨華文媒體《柬中時報》12日報導，執政已30多年的總理洪森（Hun Sen）當天深夜表示，當晚10時許他接獲一則詐騙簡訊，發訊者自稱是柬浦寨企業界名人徐坤城公爵，簡訊以英文撰寫、要求洪森匯款給他。

經查，這則簡訊來自一個盜用徐坤城照片建立的Telegram帳號，電話號碼來自北方的鄰國寮國，騙徒發話地點則在台灣。

洪森表示，這個詐騙份子大概不曉得自己找上的「肥羊」是柬埔寨總理，「他（詐騙份子）可能不知道這是（柬埔寨）總理的電話號碼」。

洪森提醒，近來詐騙集團屢屢透過Telegram行騙，大眾務必保持警覺，提防上受騙上當。

洪森1985年出任柬埔寨總理，當政至今已38年。外媒先前分析，柬埔寨成為人口販運犯罪溫床、從其他國家拐騙民眾入境後強逼從事電話或網路詐騙，箇中原因除了柬浦寨官員貪腐、官商勾結，也跟柬國政府引進陸資設置博弈產業有關。

廣設賭場的施亞努港成為詐騙犯罪重鎮，即使洪森後來改變態度、禁止線上博弈，網路詐騙仍層出不窮，甚至有官員收受賄賂協助犯罪集團抓回逃跑的受害者；人口販運與詐騙事件發生地點的建物所有人，通常也與洪森脫不了關係。

如今連洪森本人也收到詐騙簡訊，罪犯猖獗程度不難想像。