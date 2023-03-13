受惠歐美持續解封、實體經濟活動逐步恢復，建碁在商業應用大型專案挹注下，出貨動能強勁彈升，今年前兩個月累計營收即有逾8成的年增幅，以6.85億元站17年高峰，股價更在睽違20多年後於近兩個交易日再站上7字頭，13日早盤一度攻上76.2元高點，終場收70.9元。
建碁尚未公布去年第四季及去年度財報，不過其前三季累計稅後純益1.45億元，已賺贏過去14個年度，累計EPS 2.03元，寫下2003年以來各年度獲利新高。
宏碁集團旗下建碁（3046）於13日公告自結2月財報數字，其單月營收以翻倍增至4.71億元外，獲利更有兩倍以上年增、稅後純益達0.23億元，每股稅後純益（EPS）0.33元，以其去年第三季EPS 0.66元的表現來看，相當於一個月就賺了半季。
受惠歐美持續解封、實體經濟活動逐步恢復，建碁在商業應用大型專案挹注下，出貨動能強勁彈升，今年前兩個月累計營收即有逾8成的年增幅，以6.85億元站17年高峰，股價更在睽違20多年後於近兩個交易日再站上7字頭，13日早盤一度攻上76.2元高點，終場收70.9元。
建碁尚未公布去年第四季及去年度財報，不過其前三季累計稅後純益1.45億元，已賺贏過去14個年度，累計EPS 2.03元，寫下2003年以來各年度獲利新高。
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