折疊手機軸承廠2022年財報表現整齊，富世達（6805）、新日興（3376）去年每股盈餘達9.33元、8.68元，均逾半個股本，董事會決議配息4元、5元。

而兆利也在13日公布去年度財報，上季獲利雖下滑至5,700萬元，但累計全年稅後純益4.74億元，較前一年度勁揚91％，每股稅後純益7.88元，為2008年以來新高紀錄。