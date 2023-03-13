折疊手機軸承廠2022年財報表現整齊，富世達（6805）、新日興（3376）去年每股盈餘達9.33元、8.68元，均逾半個股本，董事會決議配息4元、5元。
而兆利也在13日公布去年度財報，上季獲利雖下滑至5,700萬元，但累計全年稅後純益4.74億元，較前一年度勁揚91％，每股稅後純益7.88元，為2008年以來新高紀錄。
軸承廠兆利（3548）公布去年度財報，雖然第四季獲利下滑，但累計全年稅後純益達4.74億元，年增91％，每股稅後純益7.88元，登最近十五年新高紀錄；董事會決議配息3元，以兆利目前股價計算，隱含現金殖利率達4.62％。
折疊手機軸承廠2022年財報表現整齊，富世達（6805）、新日興（3376）去年每股盈餘達9.33元、8.68元，均逾半個股本，董事會決議配息4元、5元。
而兆利也在13日公布去年度財報，上季獲利雖下滑至5,700萬元，但累計全年稅後純益4.74億元，較前一年度勁揚91％，每股稅後純益7.88元，為2008年以來新高紀錄。
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