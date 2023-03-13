民進黨主席賴清德為求2024勝選頻頻出招，日前竟傳出賴擬將總統蔡英文喊出的「四個堅持」納入黨綱，前立委郭正亮曾評「這樣台獨就沒了！」網路熱議台獨是否式微話題，有網友嗆綠委王定宇「為什麼還不宣布台灣獨立？」王反擊這種論調就是「連買房子都不敢宣布，說什麼認真工作」的邏輯，直呼幼稚。這番話被粉專「文翔政論」酸：買不了房所以只好租房子了，藍營女戰神徐巧芯也虧：租8000元的房子比較划算。

台灣民意基金會董事長游盈隆12日表示，蔡英文的四個堅持基本上是「兩個中國」，如納入黨綱一旦確定，民進黨必將地動山搖，到時候「2024總統夢可以醒了！」郭正亮日前也強調，如果賴真的把四個堅持納入黨綱，或具有《台灣前途決議文》這樣的地位，那真的台獨運動就沒有了！

台獨是否不玩了？話題在網路上掀起熱議，有網友嗆聲民進黨立委王定宇「那為什麼還不宣布台灣獨立？每次都只會講這種自爽的話」，王定宇則回擊說「任何事都是有努力的過程和優先順序的，你這種說法除了代表幼稚和反對台灣正名以外，沒有什麼意義。例如，有人在努力工作累積儲蓄，想要成家，你這種論調就是『連買房子都不敢宣布，說什麼認真工作？』這種嗆聲式的帶風，幼稚而已。」

「比喻得真好！」文翔政論今(13日)在臉書開酸：所以喊台獨就跟租房子一樣，買不了房所以只好租房子了，難道要跟炒地皮的一起來迫害我們嗎？酸爆王定宇2021年被踢爆的租屋事件緋聞。

國民黨台北市議員徐巧芯也虧「比喻的真好！還是租8000元的房子比較划算」網友笑翻回「真好，8000元就租了房子跟房東」、「塔綠班就是買不起房屋（無法以各種方式實質獨立）所以租屋（寄生於中華民國），過過擁屋乾癮（成天只敢出一張嘴喊我們已經獨立）的寄生蟲」、「八千房客對租房有獨到之處，不容小覷」、「台獨哪是租房子？現在是乞丐趕廟公」、「買房子都不敢宣布，真的只會讓人以為你留戀租屋啊！」