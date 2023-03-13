2023年世界棒球經典賽B組預賽，日本隊投手佐佐木朗希有著「令和怪物」的外號，日前他在日本隊對上捷克之戰中，以一顆162公里的觸身球，打中捷克選手艾斯卡拉（William Escala）的膝蓋，使其倒地。對此，佐佐木朗希不僅當場脫帽致意，更於賽後帶著點心到捷克選手住的飯店親自道歉。

佐佐木朗希11日先發對上捷克之戰，在第4局以162公里速球打中捷克打者艾斯卡拉的膝蓋，讓他難掩疼痛在地上翻滾。所幸艾斯卡拉後續並無大礙，繼續在場上奮戰，而佐佐木朗希也相當在意自己的失誤，不僅當下走近，想要查看他的狀況，更脫帽向艾斯卡拉致意。

101 to the shin. Ouch.



pic.twitter.com/fiRDTXT2JU — Ben Verlander (@BenVerlander) March 11, 2023

不過，佐佐木朗希仍認為此舉不足以表達他的歉意，據日媒《體育報知》報導，他今天(13)日特地提著滿滿一袋的點心到捷克選手的下榻飯店親自道歉，艾斯卡拉則是回應感謝佐佐木朗希，表示：「現在沒事了。」並祝日本隊接下來賽程順利。

此外，推特上多個社群帳號諸如《日本國家棒球隊 SAMURAI JAPAN Official》也曬出兩人的合照，一時引發網友討論，而捷克隊總教練也在事後指出：「佐佐木如此熱情體貼，真是太好了。」