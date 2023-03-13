近三年面對新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、美國升息等亂流，市場震盪加劇，但據理柏統計至今年1月底止，柏瑞環球重點股票基金績效飆逾37％，柏瑞投資全球產業研究主管Robert Hinchliffe 13日來台解密其選股之道。Robert指出，該基金選股由下而上，打破傳統產業框架，從企業「生命週期」去選股，因此能創造更多超額報酬。

Robert Hinchliffe指出，今年市場與去年一樣具有很多不確定性，但整體來說，股價具有吸引力，許多企業中長期表現看好，目前許多資金是追逐長期趨勢，像是「減碳」趨勢，柏瑞會由下而上去尋找優質股票。

Robert Hinchliffe指出，柏瑞有二大追求超額報酬的工具，一個是生命週期分類研究（LCR）、一個是股票風險評估（ERA）。用LCR選股不是看區域也不是看產業，是看企業生命週期各階段的成熟度與周期性來分類，一般來說，企業生命周期有幾大周期：優異成長型、穩定高成長型、周期高成長型、成熟型。舉例來說，亞馬遜Amazon與家得寶（The Home Depot）一般會歸在同一類「非核心消費產業」，但Amazon有EC跟雲端事業，在柏瑞分類中就會與家得寶不同類，像申洲國際與京東在柏瑞分類中也會不一樣，這個選股策略已發展了20年。

就資產配置上，Robert Hinchliffe指出，該基金配置與全球指數不會差太大，以避免利率風險及投資風格差異風險，主要還是採中立的投資風格，沒有偏好成長、成熟型，專注個股的選股來賺超額報酬。