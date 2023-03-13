總經理林懋元表示，去年11月取得中國治療肺癌一類新藥的第一張藥證後，除了積極開展中國市場的進院採購程序及用藥推廣等工作外，也將積極前往東南亞市場發展，第一站鎖定新加坡。

此外，共信也正在規劃將動物用藥帶到澳洲及美國市場，並積極開創新物種(馬等)的研究，目前與屏東科技大學進行合作，在今年2月取得屏東科技大學核准得進行馬匹體表腫瘤的探索性臨床預試驗，之後會正式跟農委會提出申請，而針對新適應症的擴展，也正積極規劃開展腺樣囊性癌及惡性胸腔積水的臨床試驗。

林懋元表示，未來兩三年是共信營運上的快速成長期，內部力拚藉由股票上市增加國際知名度，俾以找到國際合作夥伴，往全球市場前進，以創造更大的營收機會。

共信表示，在中國每年新增屬於肺癌中央型氣道阻塞的患者約有30多萬人，目前常見的治療方法為手術切除、雷射治療或冷凍消融等物理性療法，隨後以全身性的化療、標靶或免疫療法進行輔助治療，而嚴重的阻塞將導致患者產生呼吸困難或窒息等危險，且因腫瘤過大占據氣道，往往無法以手術切除。該公司的PTS302產品就是針對中央型氣道阻塞的患者來進行治療，有別於現有的物理性療法，藉由其選擇性癌細胞毒殺作用及腫瘤內注射的特點，能讓移除腫瘤之後的氣管壁表面光滑，減少癌細胞殘留，提供中央型氣道阻塞患者精準、快速、有效清除目標腫瘤的效果，並降低復發率，同時可提升患者治療後的生活品質，預期未來幾年將可為中國多數呼吸氣道上無法治療的肺癌病人帶來機會。

此外，共信也跨足寵物市場，未來的營運動能將大幅增加，預期在新物動、新適應症的新產品接續而上下，將有不錯的成長力道。