2023年第5屆世界棒球經典賽B組最後一場預賽賽程，韓國隊讓中國隊遇上了「東京慘劇」，全場包括2支滿貫彈打了20支安打，其中3局上、4局上兩個半局韓國隊都打了超過一輪，分別鯨吞8分、6分，4局打完韓國隊已經18比2大幅領先，最終韓國隊22比2提前5局結束比賽、贏下這場面子之爭，確定下屆經典賽可以避免資格賽，22分也締造經典賽單隊最多分紀錄，兩隊得分加起來24，也只比C組預賽加拿大18比8擊敗英國隊加起來的26分經典賽單場新高少2分。

1局上中國隊就遇到很多狀況，出現兩次捕逸、一次暴投、一次四壞保送，加上李政厚、姜白虎的安打，韓國隊跑回2分，先取得領先，2局下前兩位打者梁培、楊晉接連安打，形成一、三壘有人，隨後陳晨成第一位出局者，張寶樹獲保送形成滿壘，曹杰適時補上1支一壘安打，送回2分，讓中國隊2比2追平。

不過中國隊追平的喜悅沒維持多久，2局上韓國隊透過2支安打及一次保送攻占壘包，隨後再由1支高飛犧牲打及對方投手暴投追加2分，3局上又開啟一波猛攻，光無人出局的情況下，就打了9個人次，該局第2次上來打擊的姜白虎打了雙殺打，才讓中國隊抓到出局數，最後這個半局韓國隊打了12個人次、敲出8支安打、一口氣海灌8分。

4局上中國隊投手依舊無法壓制韓國隊打線，讓韓國隊又是打超過九人次，上來的前4名打者連續安打上壘，加上一次保送又添加2分，接下來金河成內野飛球、姜白虎三振接連出局，下一棒朴健祐逮中中國隊投手孫海龍，一棒打出滿貫全壘打，4局上半打完，韓國隊已經18比2遙遙領先多達16分。

5局上韓國隊仍沒打算停下攻擊腳步，金河成在滿壘情況下再送一發滿貫全壘打，這時韓國隊已經22比2領先；5局下中國隊李寧一壘安打上壘，終於走出連10名打者無法上壘的窘境，不過後面3名打者接連出局，最後楊晉吞下再見三振，結束比賽。