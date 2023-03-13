桃園忠烈祠暨神社文化園區從日本迎來天照大神等供奉，引發專家學者批評棄祖背宗，桃園市政府請廠商送回日本神祇，地方團體不滿桃市府「送神返日」，13日到桃園神社前抗議違反宗教自由，民進黨團也批張善政無視桃園神社所保存歷史文化遺產，在拚意識形態。市府指出，忠烈祠為奉祀為國奉獻英靈的場所，由政府管理維護，應謹守宗教中立，臘冬燈籠祭活動已隨檔期結束拆除，古蹟本身不會因更換檔期受到影響，接下來是浪漫春櫻祭，歡迎民眾來訪。

桃園市政府昨宣布請廠商送回日本神祇，20多名民眾不滿市府倉促送走神明，今手舉「憲法保障宗教自由」、「日本神社不能住日本神」等標語，聚集桃園神社前抗議市府限制宗教自由。

民進黨桃園市黨部也抨擊，桃園神社在1950年代因轉型為忠烈祠才躲過拆除命運，成為全國保存最完整的神社群，在鄭文燦執政時期修復成為觀光熱點，規畫各項文化藝術活動，豈料國民黨卻被「背祖棄宗」的封建觀點左右，阻擋在地特色觀光發展，質疑張善政是拚觀光還是拚意識形態。

藍營地方人士表示，提出質疑的民進黨議員不需避重就輕，刻意以多元文化或宗教自由來迷糊焦點，若他們支持在忠烈祠園區內祭拜天照大神，也可以正大光明說出自己的主張，讓民眾公評。強調發生爭議，雖是主辦單位沒有意識到相關的敏感性，但源頭還是鄭文燦在任期結束前將管理要點改為「備查」，讓委外廠商背了黑鍋。

藍營指出，張善政帶領的市府團隊並不喜好操弄政治，藉由活動檔期結束順勢讓事件落幕，也是希望盡可能減少紛爭，新科民進黨議員為了聲量見獵心喜，藉機操弄友日反日兩股情緒，動機實在令人難以苟同。

市府民政局說，忠烈祠為奉祀為國奉獻英靈的場所，且由政府負責管理、維護，對宗教應謹守中立原則，此前與北海道釧路鳥取神社合作的活動，係委外廠商規畫辦理，已於2月28日活動檔期結束，3月1日開始卸除活動外圍場佈，三尊神祇隨活動檔期結束而由委外廠商於13日送回，相信廠商會妥善處理，古蹟本身亦不會因更換檔期作業受到影響，請外界放心。

民政局強調，桃園忠烈祠暨神社文化園區於1938年落成，1946年改為忠烈祠使用，現為市定古蹟，為讓古蹟活化再利用，2017年設置「桃園忠烈祠暨神社文化園區」，並開始籌編預算將館舍建築修復。歷年來，桃園市政府均於忠烈祠辦理春祭、秋祭，追思國軍陣亡將士暨警消等忠烈殉職人員，以表達後人無限的敬意。

為使「桃園忠烈祠暨神社文化園區」場域能更活化，2021年8月將中門以外之部分館舍及周邊綠地委外經營，廠商於當年11月開始正式營運，採一年四季辦理主題活動，園區內未來仍將秉持此一理念持續活化歷史場域，並兼顧觀光需求，加強研擬法規完備園區管理。